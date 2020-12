Eksperdid annavad nõu: mida teha, kui su vaktsiinivastane perekond pandeemia üle nalja viskab

Psühholoog dr Carla Marie Manly ütleb, et vägivaldsetest ja manipuleerivatest suhetest tuttav «gaasikeeramise» nähtus (ing k gaslighting) on jõudnud ka pandeemiat puudutavatesse vestlustesse. Sa koged gaasikeeramist siis, kui sa hakkad kahtlema enda uskumustes ja maailmavaadetes, kuna sind ümbritsevad inimesed pidevalt naeruvääristavad su hirme ning eitavad toimuvat.

Kui gaasikeeramine jõuab aga suuremale skaalale – pandeemiat eitavad või viskavad selle üle nalja lisaks su perele ja tuttavatele ka meediaväljaanded ja internetitrollid – võib see kaasa tuua tõsiseid terviseprobleeme, nii vaimseid kui füüsilisi. «Ajal, mil me vajame enim tuge, lahkust ja empaatiat, mitte negatiivseid kogemusi, võib gaasikeeramine hävitada inimese viimasegi vastupidamise ja positiivsuse,» ütleb dr Manly. «Krooniline gaasikeeramise käitumine võib viia ärevuse, depressiooni ja paljude teiste vaimse tervise probleemideni. Tuleb arvestada, et gaasikeeramine on vaimse vägivalla vorm ja selle lühi- ja pikaajalised mõjud on toksilised ja äärmiselt hävituslikud.»