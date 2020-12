Jõulud on üks tähtsaimaid rahvakalendri pühi ka tänapäeval, märkides talvist üleminekut lühenevatelt päevadelt päikese uuele võidule. Aasta vastaspoolel on tema lahutamatuks kaaslaseks jaanipäev. Milliseid jõulutraditsioone eestlased aga läbi ajaloo tähistanud on ning kust need pärinevad? Mis on tänapäevani alles jäänud, mis unustusse vajunud?