Kooliõde Sirje Multram pühendab kogu oma aja lastele: lapsed vajavad ärakuulamist!

Sirje Multram on tõepoolest ka diabeediõde, kes nõustab lasteaedu ja koole diabeediga toimetulekul, on toeks haige lapse perele ja osaleb diabeedilastele mõeldud suvelaagrites.

«Olid ajad, mil lasteasutused ei osanud selliste hoolealustega hakkama saada, sest polnud teadmisi. Tervise Arengu Instituut alustas vastava koolitusprogrammiga ja sellega liitusid ka mõned kooliõed, mina nende seas. Esimesel korral diabeedilaagrit külastades päris ehmatasin - kogu see lastega sagimine, veresuhkru mõõtmised, süstimised, abistamised. Sealjuures olid lapsed oma haigusest hoolimata nii toredad ja positiivsed. Tundsin, et pean osa oma elust neile pühendama.» Mis tähendas aga seda, et juba vanaema vanuses Sirje pidi oma ajakava üle vaatama. «Kolleegid ütlesid, et ära koolist päris ära mine, jäta väike koormus alles. Ma olin nõus, sest armastasin ka seda tööd.»

Teistmoodi kool - õpilased, kelle luustik peab olema eriti tugev

Praegu leiab Sirje Multrami Tallinna Balletikooli personali hulgast. «See on teistmoodi kool, neil lastel on suur füüsiline ja ka vaimne koormus,» tõdeb kooliõde.

Koos balletikooli lastega FOTO: Erakogu

Koroona-aasta on eriti ränk välisõpilastele, kes pole kuude kaupa koju saanud ja elavad kooli õpilaskodus. Kui võiks arvata, et meditsiiniõel tuleb sellises koolis alatasa veriseid varbaid paigata või lihasvalu leevendada, siis tegelikult nii pole - väikese õpilaste arvu tõttu ei ole kooliõel tarvis iga päev majas kohal olla. Ka õpetajatel on esmaabikursused läbitud, väikeste tantsijatega tegelevad lisaks füsioterapeut ning toitumisnõustaja. «Katsun kogu oma tööaja lastele maksimaalselt palju anda. Kõige rohkem vajavad nad tegelikult ärakuulamist.»

Suure kehalise koormuse tõttu on väga tähtis luude- ja lihaskonna vastupidavus ning areng. «Me loodame väga, et saame koolitervishoiu, kooli ja lastevanematega ühises koostöös hakata andma meie õpilastele regulaarselt D-vitamiini, sest seda toiduga kätte ei saa. Mõte on välja käidud ja ma usun, et saab teoks.»

Selles detsembris sai Sirje 69-aastaseks. Ta kordab veelkord, et on õnnelik. «Selles vanuses töötad juba selleks, et seda nautida. Mitte raha, vaid rõõmu pärast. Mul on ikka veel nii suur huvi õppida.»