KÜLMAVÄRINAD ⟩ Mehe kõhe kogemus Läänemaalt: külm vikatimees istus voodiserval...

Öösel kella kolme paiku sügavas unes olles kuulsin korraga, et magamistoauks avanes käginal. Selline pikk ja kõhe kägin, kui ukseinged on õlitamata. Edasi oli vaikus.

Mõtlesin veel, et äkki see vaid tundus mulle; või ehk ma magan ja nägin seda unes vms. Kõik oli kottpime ja ma ei saanud aru, kas mul on silmad avatud või mitte.

Sain aru, et olen üleval ja me pole naisega siin magamistoas ainukesed. Mingisugune olevus on teinud mu magamistoa ukse lahti ja on astunud üle ukseläve. Kananahk tuli ihule, kuklakarvad olid püsti ja süda lõi rinnus täispööretel.