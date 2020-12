Südametud naised? Mees tabas naise petmast tänu peegeldusele silmamunal

«Ma arvasin, et meil oli tore täna koos küpsiseid küpsetada,» kirjutas Sam video alla. Videos on näha, kuidas silmamunapeegelduselt tundub, nagu tõmbaks naine erinevatel kohtinguäpi profiilidel vasakule-paremale. Video on filmitud, kui paar on koos, naine aga justkui niisama oma telefonis aega veedab.