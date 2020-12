2004. aasta detsembris läksid nad – ema, isa, neli last ja vanavanemad – paariks nädalaks Taisse talvepuhkust veetma. Nad kutsusid mind samuti kaasa, kuid keeldusin. Lihtsalt oli selline tunne, et ei taha minna. Ütlesin neile, et järgmisel korral kindlasti ühinen ja saatsin nad puhkust veetma.