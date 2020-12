KOLUMN ⟩ Aleksandr Popov: koroonatont on kapitalismitondiga hea sõber

Mööduv aasta on toonud meile rohkesti väljakutseid. Paljud nendest ei ole võib-olla otseselt meeldivate killast, aga on sellele vaatamata vajanud lahenduste leidmisi, et ületatud saada. Mitte et eelnevad aastad ei oleks vajanud lahendusi, takistuste ületamisi ja uute väljakutsete vastu võtmist. Kindlasti! Aga see aasta on omalaadne rännak muinasjutulisse alternatiivreaalsusesse, millest väljumise rada on meist igaühe enda teha.