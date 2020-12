ARMASTAD TEED JUUA? ⟩ 5 ohtlikku mõju, mis liigse teejoomisega kaasnevad

Kasutegureid on teel muidugi külluses. Uuringud on näidanud, et teatud puhkudel võib teejoomine tuua kaasa pikema elu, kiirendada metabolismi, aidata kaalu langetada, toetada sinu mälu ning ka teisi häid asju. Ent ilmselt oled kuulnud ütlust, et "liiga palju head asja võib olla halb"? See kehtib ka teejoomise kohta.