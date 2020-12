Mis on saanud Põltsamaa koopamehest?

Detsember on käes ning kindlasti on paljudel lugejatel tekkinud küsimus: kuidas Põltsamaa koopamehel, Jaak Elias el, täna läheb?

«Praegu on ta turvalises kohas ja jäänud kindlaks kõikidele oma põhimõtetele, toitumisele ja meditsiini osas. Selle kõigega püütakse arvestada ja talle vastu tulla. See ei ole muidugi lõplik lahendus,» ütleb Põltsamaa vallavanem.

Jaak Elias on praeguse olukorraga väidetavalt rahul, kuid unistab kevadest, et saaks tagasi koopasse minna. «Ta vähemasti on seal rahulik,» kinnitab Vään. Vallavanem kiidab, et saatest oli kindlasti palju kasu, kuna tõstatas paljudes sotsiaaltöötajates laialdase diskussiooni probleemkohast.