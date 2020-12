Laste piinamise eest vangi mõistetud Malle Kobin soovitab Eesti emadele: ärge võtke omale kasulapsi!

Peale seda on Malle Kobin pidanud endale palkama kaitsjad, tõestamaks kohtule, et ta ei ole oma kasulapsi ebainimlikult piinanud ega peksnud.

Malle vastu on ütluseid andnud keerulise saatusega noored, kellest mõni istub vanglas või on Tapa erikoolis. Füüsilisi tõendeid naise vastu pole ning kurjategijad on oma ütluseid korduvalt muutnud. Kohtus on sõna-sõna vastu olukorrad.

Harju Maakohus määras esialgu Mallele karistuseks neli ja pool aastat vangistust. Malle kaebas otsuse edasi ning detsembrikuu alguses vaatas Ringkonnakohus otsuse üle ja tegi teatavaks veidi leebema karistuse – Kobin peab reaalselt istuma nelja ja kuue kuu asemel kõigest pool aastat. Ülejäänud aeg jääb kanda katseajaga ehk kui Malle lähima viie aasta jooksul ühtegi kuritegu toime ei pane ja käitub kriminaalhooldaja valvsa pilgu all hästi, võib ta vabaduses viibida.

Detsembri algul Postimehe meediamajas istudes ütles Malle, et tal pole plaanis vangi minna. Ta vannub, et on süütu ning pole oma kasulapsi sõrmeotsagagi puutunud. «Ma ei mõtle sellele iga päev,» sõnab Malle viidates vangi minemisele. «Ja kui ma selle peale mõtlen, siis mul tekib küsimus: kas Eesti on õigusriik? Kas on otsused kõik ette ära tehtud, kuidas olema peab?» tõstatab küsimuse Malle, kes on kasulapsi 20 aastat kasvatanud.

«Lastele tehakse selgeks, mis on nende õigused, aga lastele ei tehta selgeks, mis on nende kohustused. See on tagurpidi tarkus,» kõlavad Malle suust sõnad.

«Minu sõnum Eesti emadele on see, et hoiduge kasulaste võtmisest, sest iial ei tea, mis juhtub puberteedieas – selleks et mitte sattuda sellisesse olukorda nagu mina praegu olen,» ütleb Kobin.