NÄDALAPROGNOOS ⟩ Selle aasta viimane täiskuu toob üles emotsioone ning külvab omajagu segadust

Me ei tea kunagi, mida tulevik toob. Nüüd, aasta 2020 lõpu serval seistes, on hea hetk korraks hinge tõmmata ja vaadata tehtule tagasi, samas hoides aga pilgu lootusrikkalt tuleviku suunas.

Ühe asjana oled sa kindlasti palju iseenda kohta sel aastal teada saanud ning sel nädalal leiad sa enesekindluse ja julguse, et oma vastavastatud unikaalsust väljendada. Eile moodustas Kaljukitses viibiv Päike trigooni Uraaniga, mis on innovatsiooni planeet. See annab sulle hea hoo, et tuleviku suunas astuda ning oma individuaalsusega sõbraks saada.

Tõeline maagia toimub sel nädalal aga kolmapäeval, 30. detsembril kell 5.28, kui toimub selle aasta viimane täiskuu. Kuna see leiab aset tundelises Vähi tähemärgis, siis ole valmis, et pinnale kerkib palju emotsionaalseid teemasid. Sa õpid iseendale andestama ning vaatad ka lähedasi leebema pilguga. Lase lahti vajadusest võita ning keskendu vaid sellele, mis tõeliselt loeb. Tunne, et sind tõugatakse eemale, võib olla ekslik – on tõenäoline, et su kallim vajab vaid natuke oma aega ja ruumi. Kasuta seda täiskuud, et iseendaga tegeleda.

Omajagu kosmilist segadust külvab kolmapäevane armastuse planeedi Veenuse ebasoodne ühendus Neptuuniga, mis on illusioonide ja fantaasiate planeet. Ära imesta, kui suhetes on veidrad võnked. Sulle võib tunduda, et su suhe pole üldse nii kindel, kui arvasid, tunned end ebakindlalt ja justkui ei tunneks oma kallimat üldse. Ära võta praegu vastu lõplikke otsuseid, praegu pole selleks õige hetk. Kui sa tõesti tõsisest vestlusest ei pääse, ole nii leebe kui võimalik ning pea meeles, et tähtsam on olla lahke, kui et ilmtingimata sinu tahtmine peale jääks.

Siiski on parem tõsiste vestlustega oodata 1. jaanuarini, sest siis astub suhtlusplaneet Merkuur sekstiili Neptuuniga. Oleme kõik empaatiavõimelisemad, tundlikumad ja mõistvamad. Lase kosmosel su meelelaadi kirgastada ja sõnu pehmendada. Oled valmis armastusele uue nurga alt lähenema. Samuti on see hea hetk mõelda uue aasta lubadustele ja kõigele sellele, mida tahad spirituaalsel tasandil saavutada. Pane paika eesmärgid, mediteeri, rahusta oma hinge.