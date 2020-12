TÕELINE MOERÖÖGATUS ⟩ Gucci uued prillid tekitavad tarbijates segadust

Kassisilma-kujulised päikeseprillid, mis on alumisest otsast ümarad ning lähevad äärtest teravamaks, olid populaarsed algselt 1950ndatel ning 1960ndatel aastatel, ent on viimastel aastatel tagasi moodi tulnud. Kuid ega Gucci siis saanud ometi klassikalise stiili juurde jääda ning pööras disaini ümber: sangad ja ninajuurele toetuv osa tavaliselt, ent klaaside kuju pea peal.

Kirjeldus firma veebilehel ütleb, et tegemist on «omapärase lähenemisega 50ndatest ning 60ndatest inspireeritud kassisilma meenutavatele raamidele, mida presenteeritakse ümber pööratud disainiga, et luua tagurpidine efekt. Raamid ning sangad on loodud mitmekihilisest mustast ning valgest atsetaadist. Disaini rikastavad veelgi emailist lillemustrid ning väike «Gucci» logo». Soovija leiab prillid firma kodulehelt.