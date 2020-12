Kuu Põhja- ja Lõunasõlm on punktid, mis asuvad täpselt teineteise vastas ning üheskoos moodustavad nad sõlmtelje. Tegemist pole planeetide või taevakehadega, vaid matemaatiliste punktidega, mis võtavad arvesse Päikese, Kuu ja Maa omavahelist suhet sinu sünnihetkel. Need asuvad teineteise vastas, nii et kui sinu Põhjasõlm on Kaljukitses, siis Lõunasõlm on Vähis jne.