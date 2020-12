KOLUMN ⟩ Vangi naisel sai lõpuks villand: ma ei jaksa teda ära oodata ja me läksime lahku

«Arvestades olukorda, olen ma olnud ülearu mõistev,» kirjutab mulle sõnumis Kaarli vanaema, nõudes tagasi aasta alguses laenatud rahasummat, mida vajasin, et osta uus auto. Enamus rahast oli mul endal olemas, vajasin 900 eurot juurde, et auto, mille ostaksin, oleks tõesti ka töökindel. Siis tuli koroona ning minu sissetulekud, või noh, 2/3 neist, kadusid. Siiani veel üritan kuidagi sellest august välja rebida. Kuu lõpud on alati stressirohked, sest iga kuradima sent on arvel ja alati on puudu.