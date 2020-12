Nostradamuse tekstid on neljarealised poeemid ehk kvaträänid, mis on sõnastatud üsna müstiliselt. Väidetavalt on ta ette ennustanud nii Teist maailmasõda kui John F. Kennedy atentaati.

Siin on tema väidetavad ettenägemised aastaks 2021. Tasub siiski meeles pidada, et oraakli kvaträäne on väga keeruline tõlgendada ning need siin on vaid üks viis, kuidas tema riime vaadata.