Eesti mehed küpsetasid meditsiinitöötajatele tuhandeid pirukaid

«Koroonaviirus on muutnud paljude meie elusid raskemaks. Üks kõige rohkem mõjutatud valdkondi on meditsiin, millele laskub väga suur koormus sellest kriisiga toimetulemisel. Arstid, õed ja ülejäänud haigla personal töötavad suure koormuse ja pinge all,» ütleb Round Table Eesti MTÜ esindaja Heimar Kuuskler, kelle sõnul oli fookus algul suunatud küll vaid Ida-Virumaa piirkonnale, kuid aktsioon kasvas niivõrd suureks, et tekkis võimalus üle kogu Eesti erinevates haiglates töötavaid inimesi üllatada.

Tallinn, 21.12.2020. Heategevuslik pirukaaktsioon meditsiinitöötajatele. Küpsetamine Catering Service OÜ köögis. Round Table Eesti klubi rahvusvaheliste suhete juht Heimar Kuuskler ja kokad Salme Rooba ning Martin Mord pirukaid pakkimas. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

«Olen väga tänulik selle meeldiva üllatuse eest, mis keerulisel ajal tõstab meie töötajate meeleolu. Igasugune abi on palju väärt. Olles ise noore mehena Round Table klubi liige olnud, siis tean selle klubi hingeelu hästi ning olen olnud seotud erinevate heategevusprojektidega. Meil on hea meel, et meie olukorda märgati ning sooviti midagi haigla töötajate heaks ära teha. Aitäh, vennad!» kiidab SA Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler.

Lisaks Ida-Viru keskhaiglale viidi pirukaid, puuvilju ja energiajooke veel järgmistes haiglates töötavatele inimestele: Narva Haigla, Ida häirekeskus, SYNLAB'i labor, Põhja häirekeskus, Tallinna Lastehaigla, PERH, Tallinna Kiirabi, Kuressaare Haigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Ida-Tallinna Keskhaigla, Valga haigla, Viljandi haigla ja Lõuna-Eesti haigla Võrus jne.

Pirukaid, energiajooksi ja puuvilju üle andmas. FOTO: Hanno Liiva

«Mõte sai alguse ühe Tallinna Kiirabi töötajast, kes rääkis oma kiirest tööpäevast, kuidas kõike tuleb käigu pealt teha. Mõtlesin, et teeks üllatuse ja viiks neile midagi,» jagab Kuuskler positiivset tunnet ning mehest lausa õhkub positiivsust ja motivatsiooni.

Kuuskler tänab endist telekokka Hardi Nurminet, kes on pirukate küpsetamiseks lubanud kasutada lahkesti oma kööki. Samuti mainib ta ära ettevõtte Catering Service, kes võimaldas heategijatel oma köögis askeldada ning tänab koostööpartnereid Lantmännen Unibake Finland & Baltic, Astri ja FAMA Keskust, Tallinna Keskturu puuviljakaupmehi OÜ Sanelerist ning Red Bull Eesti.

Tallinn, 28.12.2020. Heategevuslik pirukaaktsioon meditsiinitöötajatele. Küpsetamine Elu24 köögis. Round Table Eesti klubi rahvusvaheliste suhete juht Heimar Kuuskler. FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Heategevusprojekti eestvedajaks on Round Table Eesti klubi. Round Table Eesti on heategevusega tegelenud üle 30 aasta.

Mõned näited projektidest:

Stipendium Georg Otsa Muusikakooli õpilastele ja selle väljaandmiseks iga-aastase konkurss-kontserdi korraldamine, mis sai alguse 1995. aastal.

2002. aastal asutati Round Table Eesti Fond, mille eesmärk on toetada puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi, millest on saanud toetust enam kui 100 last.

Viljandi Väikemõisa Väikelastekodu (SA Perekodu) lastekodu lastega ühiste ringsõitude ja seikluspäevade korraldamine.

Viimasel aastal tehtud üksikprojektid on Tartu Naiste Varjupaiga ruumide korrastamine ja remont, Kuusalu valla vähekindlustatud noorte jõulupakid, Läänemaa Naiste tugikeskuse tugiteraapia laagri igakuised teraapia sessioonid ja Saaremaa Kallemäe Kooli erivajadustega laste toetamine.

Round Table on noori mehi, vanuses 18-40 eluaastat, ühendav rahvusvaheline liikumine, mille ajalugu sai alguse 1927 aastal Inglismaalt. Tänaseks tegutseb Round Table juba 57 riigis – 2275 klubi kaudu, millel on üle 30 000 liikme. Eestis on 141 tegevliiget ning 13 tegutsevat klubi, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides, Kuressaares, Haapsalus ja Kärdlas.