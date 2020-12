Aasta modell tiitlivõidust: ma olen tänulik, aga ma pole rahul!

«Ma tahaks, et moetööstus ei laseks sel hool kunagi vaibuda – mitte enne, kui me näeme, et minu ja teiste kehasid enam ei peeta radikaalseks, ei peeta enam erinevaks, ei peeta enam haruldaseks. Ma tahan näha suuremate kehadega naisi, tumedanahalisi naisi, puuetega naisi, ja kõiki muid identiteete, mille meedia on varju jätnud. Ma tahan, et see praegune hetk looks võimaluste uue aasta ja eluks ajaks lootuse,» ütleb Paloma, lootes, et temasuguse naise tunnustamine ei jää viimaseks korraks.