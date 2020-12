VÕIMAS ⟩ Küüslauguta oleks püramiidid ja Rooma riik ehitamata jäänud

Kas oleksid osanud arvata, et väike küüslauk on tuhandeid aastaid tagasi maailma ajaloo mõjutamises suurt rolli mänginud? Küüslauk on lihtsalt üks taim teiste seas, kuid vanasti oli see salarelv, kuidas sõjad ja suured pingutused üle elada. Tutvu tõeliselt üllatava loeteluga.