Naine mures: mu sõbrannal on afäär abielumehega. Mida teha?

«Üks mu hea sõber tunnistas hiljuti, et ta on ligi kaks aastat aeg-ajalt maganud abielumehega. Ma olin šokeeritud, kuna mul polnud aimugi, seega on nad hästi oma tegevust varjanud. Veelgi enam: ta tunnistas, et on mehesse armunud ja tahab, et too oma abikaasa maha jätaks. Mehel on aga kaks last, seega pole teada, kas see on üldse variant.