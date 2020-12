NUMEROLOOGIA ⟩ Numbrid näitavad, et 2021 tuleb lõppevast aastast palju soodsam

Aasta 2021 mõjutab väga tugevalt neid inimesi, kelle eluteenumber on viis, kuna 2021 numbriks on viis (2+0+2+1=5). Õnneks on erinevalt aasta 2020 numbrist, milleks oli 40 või 4 ja 0, viis väga positiivsete mõjudega aastanumber. Viis seostub dünaamiliste muutuste, vabaduse, julguse, ootamatute sündmuste ja ülestõusuga. Sellele viidatakse sageli ka kui inimkonna numbrile (mõtle: viis sõrme, viis varvast, viis meelt).