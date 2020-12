VIDEO ⟩ Ema ehmatus: nelja-aastane tütar rääkis oma eelmisest elust

Suurbritannias elav Frederica Severinsen jagas oma lugu vastuseks hiljutisele TikToki-trendile, kus vanemad jagavad hetke, mil said aru, et nende «laps on psühhopaat». Severinseni video küll ei sobi päriselt sellesse formaati, kuid oma parajalt kõhedust tekitav on see siiski.