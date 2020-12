Ingrid von Wicca juhendab: mis on varjukülg ja kuidas sellega tegelema peaks

Kõigis inimestes on varjupool, tumedam pool. Seetõttu olen ma vist igavesti nina krimpsutamas, kui kuulen valgustöötajatest. Olen muidugi veendunud, et ilmselt on valgustöötajad reaalsuses midagi muud, keda ma neid arvan olevat. Ma lihtsalt olen pimeduse usku ning usun, et kuigi oma varjupoolega töötamine on küllaltki suur väljakutse, siis samal ajal on ta äärmiselt vajalik ning edasiviiv jõud, milles peab töötama käsikäes valgusega.