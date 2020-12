Õnneks on 2021 meiega heldem. 2020 lõppes küllusliku Jupiteri ja karmaplaneedi Saturni kohtumisega Veevalajas, kus nad viimati olid 600 aastat tagasi. See oli aeg, mil pime keskaeg hakkas lõpule jõudma ning saabus renessansiperiood. Niisiis tasub nüüdki oodata suuri, helgeid muutusi. Ja see pole veel kõik: maist juulini on Jupiter Kalades, mis tähendab, et näeme kaunite kunstide, loomingu ja tunnete tõelist plahvatust.