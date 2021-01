Selleks, et jaanuarikuus võimalikult kiiresti «pühadekilodest» vabaneda, järgi allpool toodud nõuandeid.

1. Ära ole enda vastu liiga karm. Sa ei saa olematuks teha asjaolu, et sõid jõulude ajal liiga palju maiustusi või liialdasid aastavahetusel alkoholiga (ja tegelikult sa ei tahakski, kuna mõnikord on mõnus maiustada!). Võta lihtsalt vastu otsus, et edaspidi toitud tervislikumalt ja liigud rohkem.