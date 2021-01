Moetoimetaja 5 uusaastalubadust, mida ta murda ei kavatse

Brigitte moetoimetaja Ann-Christin Gebhart aga otsustas, et leiab endale moevallast lubadused, mida murda pole mitte ainult keeruline, vaid ka täiesti ebasoovitav. Hea algus on tal küll tehtud – moetoimetajana mõtleb ta moest ja rõivastest palju ning samuti teab, mis on tal riidekapis ja kuidas neid asju kanda. Aga: «Optimiseerimisvõimalusi on küll ja veel!»