OnBuy.com rääkis 2381 täiskasvanuga, kel vanust rohkem kui 60 eluaastat, et mõista nende seksuaalelu ja -harjumusi. Uuringu käigus selgus, et kolm inimest viiest (63 protsenti) mõtleb seksist iganädalaselt, samas 48 protsenti tõdes, et pole viimase aasta jooksul seksinud.