Isegi kui suhte algus on ülimalt kirglik ja armuleek möllab, ei taga see pikaajalist suhet. Pikemas perspektiivis hakatakse üksteises leidma erinevusi ja mõni neist võib osutuda niivõrd suureks, et hästi alganud romantika variseb kolinal kokku. Alt leiad märgid, mis näitavad, kas suhet on mõtet jätkata või mitte.