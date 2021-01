Ent kuude ja aastate möödudes juhtub suhtes midagi. Ehk on asi lihtsalt selles, et muutume vanemaks, ent ometi ei pruugi seks olla enam nii kuum kui vanasti. Siiski on kõigil paaridel võimalik otsustada, et nad ei lase oma tulel kustuda ning anda endast kõik, et nii suhe kui ka seksuaalelu selles oleksid mõlemad terved, tugevad ning aktiivsed.