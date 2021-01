Toitumisnõustaja avaldab, millisest vitamiinist inimestel kõige sagedamini vajaka jääb

Kõige parem viis varjatud toitainepuudusi diagnoosida on lasta oma arstil teha mõned kiired veretestid, ent ka toitumisnõustaja teenustest võib siinkohal kasu olla, sest nemad oskavad näha sinu menüüs võimalikke puudujääke. Lisaks oskavad nad soovitada ka viise, kuidas saada vajalikud vitamiinid kätte toidust, mitte toidulisanditest.

Kõige märkimisväärsemaks puudujäägiks, mis esineb lausa kaheksakümnel patsiendil sajast ehk tervelt neljal viiendikul, on aga D-vitamiini puudus, räägivad ühest suust nii toitumisnõustaja Hillary Cecere kui ka perearst dr. Svetlana Kogan portaalis Well+Good. Nende sõnul võib seda puudjääki lausa epideemiaks pidada.

D-vitamiini vähesust organismis seostatakse aga väga mitmete tervisehädadega, alates puhitustest kuni rinnavähini välja. Et neid vältida, peaks inimene igapäevaselt tarbima 10 kuni 20 mikrogrammi D-vitamiini. «D-vitamiin ei esine looduslikult just paljudes toitudes,» selgitab Cecere, tuues välja, et seetõttu ongi paljudel inimestel puudujääke. Seetõttu soovitab ta inimestel iga päev vähemalt 15 minutit väljas, päikese käes veeta.