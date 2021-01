Elus on ikka nii, et miski ei juhtu siis, kui sa ilmtingimata tahad ja ootad, et see juhtuks. Asjad juhtuvad siis, kui selleks on käes õige aeg. Kõik tingimused igasuguste olukordade jaoks peavad olema küpsed. Ka sina pead olema valmis igas aspektis vastu võtma seda, mis on määratud. Kuna sinu soovidega on seotud teiste inimeste vaba tahe, siis selle ajastamine võib võtta oodatust kauem aega, sest mitte ühegi inimeste vaba tahte vastu minna ei saa. Anna asjadele aega.