NÄDALAPROGNOOS ⟩ Kosmiline energia on muutumas: on aeg end kokku võtta ja armastusele pühenduda

Nädal algab intensiivselt motiveeriva Merkuuri ja Pluuto konjunktsiooniga – sa tunned end tuhast tõusva fööniksina ning näed, mis kõik on võimalik. Me astume pimedusest valgusesse ja see on alles selle nädala algus.

Tulekul on mitu planetaarset muutust, mis kohe kindlasti toovad värskeid tuuli. Alustuseks on ambitsiooniga seotud planeet Marss valmis lõpuks sodiaagimärki muutma. Viimased pool aastat on ta veetnud oma kodus Jääras, nii et kui oled tundnud, et energiat justkui ei ole ja õhk on justkui seisma jäänud, siis 6. jaanuaril, kui Marss astub Sõnni, tunned kindlasti eetris muutust. Pragmaatilises ja mõtlikus Sõnnis saab Marss omajagu uut perspektiivi, seetõttu kehtib nüüd pigem põhimõte: üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Asjad tunduvad väga teistmoodi kui need olid impulsiivse ja tormaka Jääraga.

Muutusi tuleb veelgi, kui 8. jaanuaril kommunikatsiooni planeet Merkuur sotsiaalsesse ja ekstsentrilisse Veevalajasse jõuab, julgustades maailma muutvaid ideid ja ekstravertset energiat. Samas tunnetame nüüd ka kõik, et vaatame asju loogilisema ja kainema pilguga.

Luksuslik ja nunnutav Veenus astub välja optimistlikust Amburist ja jõuab pühendunud ja tõsisesse Kaljukitse, mis tähendab, et Veenuse tavapärase roosa udu asemel otsime armastuses stabiilsust ja pühendumist. Mõne jaoks on see ehk igav, kuid Kaljukitses asuva Veenuse eesmärgiks on luua stabiilseid ja eluterveid suhteid. Kuni 1. veebruarini valitsevad armastuses seega tõsisemad ja vastutustundlikumad meeleolud, kuid see pole ilmtingimata negatiivne! Kui sa oled otsinud tõsist ja pikaajalist suhet, siis nüüd on aeg, mil see su ellu jõuab. Kui sul juba on keegi, siis jõuavad teie meeltes esikohale kohustused, mis teil teineteise suhtes on. On aeg end kokku võtta ja armastusele päriselt pühenduda.

Õnneks saavad romantilised ja lustlikud võnked hoogu juurde 8. jaanuaril, kui Päike loob sekstiili unistava ja fantastilise Neptuuniga, tuues meie ellu värve ja loomingut. Pane ainult tähele, et kired liiga intensiivseks ei läheks, sest samal ajal loob Merkuur pingelise ühenduse võitlejahingest Marsiga – ideaalne õhkkond, et tekiks vaidlus millegi täiesti mõttetu ümber.

Kiretormid aga ei vaibu, 9. jaanuariks on õhk käegakatsutavalt paks. Veenuse ja Marsi 9. jaanuari trigoon annab kuuma juurde ning sa januned lihaliku armastuse järele. Kasuta seda võimalust, et oma armastust näidata, olgu see siis magamistoas või muul viisil, näiteks pakkudes kallimale massaaži, valmistades luksusliku õhtusöögi või tehes toreda kingituse.