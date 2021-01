2 levinud moefopaad, mida iga mantlikandja talvel teeb

Olgu su mantel pikk ja klassikaline, trendikalt ruuduline või kaamelikarva trentš – mantlid käivad Eesti sügise, suve ja kevadega alati kaasas. Mõnikord isegi ka suvega. Erinevaid mantlistiile on rohkem kui kunagi varem ja oma lemmiku valimine võib olla isegi raskeks muutunud. Kui aga hästi istuva ja mõnusa mantli leiad, tahad seda muidugi kohe kandma asuda. Kuid ettevaatust!

Enne, kui uue mantli selga paned, on üks asi, mille pead kindlasti tegema. Tead seda lõhikut mantli taga allservas? Sa ise ei pruugigi seda tähele panna, kuid iga inimene, kes su uut mantlit imetleb, näeb seda kohe. Nimelt nõelutakse kõrgekvaliteedilisel mantlil see lõhik valge niidiga kinni. Enne kandmist tuleb see eemaldada.

Miks see niit seal üldse on? Kuna selleks, et mantel jõuaks disaineri või õmbleja käe alt sinuni, peab ta läbi tegema üsna pika teekonna. Valged õmblused tagavad, et rõivas püsiks võimalikult heas vormis nii transpordi ajal kui ka riidepuul rippudes, kirjutab Brigitte.