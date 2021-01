See võib tulla küll paljudele ootamatult, ent alkohol sisaldab tegelikult suhteliselt suures koguses kaloreid, seega tasub lisaks toitudele üle vaadata ja oma joogivalik, eriti kui oled inimene, kes aeg-ajalt klaasikest üht või teist vägijooki nautida armastab.

Õnneks on üsna paljude populaarsete jookide ning kokteilide osas võimalik teha lihtsaid muutusi või vahetusi, et nende kalorsust madalamaks tõmmata. Toitumisnõustaja räägib, millised alkohoolsed joogid on suurimad kaloripommid, ning jagab kuus soovitust, kuidas kõige kergema vaevaga oma joogikaardil asendusi teha.