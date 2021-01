Koroonapandeemia tõttu leidsid paljud arstivisiidid aset just virtuaalselt või telefoni teel, kuid psühholoogidega on internetis suhelda saanud isegi sellest veidi kauem. Siiski on inimestel palju valearvamusi just virtuaalsel teel teraapia saamise kohta, mis kohe kuidagi tõele ei vasta. Järgnevalt toome välja kuus levinumat.