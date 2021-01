Kui inimesed sõlmivad oma sõprade või partneritega tugevaid sidemeid, eeldab enamik neist, et ta on teise inimese elus prioriteet. Kuid kui tunnetele ei vastata, teeb see kurvaks ja tekib tunne, et kallim ei peagi sind esmatähtsaks. Edasise südamevalust pääsemiseks toome teieni mõne dtegevused, mis näitavad, kas oled kellegi elus prioriteet või mitte.