Naise mure: mu mees on hakanud kodukontoris töötades iga päev jooma

The Suni nõuanderubriiki «Dear Deidre» kirjutab anonüümne naine, kelle kiri on järgmine:

«Ta on alati olnud alkoholitarvitaja, kuid asi on läinud pärast isolatsiooni palju hullemaks. Nüüd ta töötab kodust ja joob päevas vähemalt kaks pudelit veini, tavaliselt alustades juba pärastlõunal, kui ta ikka veel oma töölaua taga istub ja töötab. Ma olen 43 ja tema 45. Firma, kus ta ametis, plaanib õige pea kõik töötajad tagasi kontorisse tuua, kuid ta pole väga innukas, kuna ilmselgelt meeldib talle praegune olukord.

«Tema joomise aste on tõsine ja ohtlik. Kui ta on kaine, ütle talle, kuidas ta purjus peaga käitub ning ütle, et sul on küllalt saanud. Ta võib otsustada kaineks hakata, kui mõistab, et on sind kaotamas.»