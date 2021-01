Meie kõned Kaarliga on kohutavad. Kuigi ta annab endast parima, et mind mitte süüdistada, siis suudab ta vahel siiski kaotada enesevalitsuse ja minu suunas mõned mürgised nooled loopida. Et kuidas siis ikkagi nii, et ma olen ta kellegi teise vastu välja vahetanud? Kuidas olen ma ta nii kiiresti suutnud kellegi teise vastu välja vahetada?

Ma ei arva, et kaks ja pool aastat kedagi oodata on olnud lühikene aeg… Selle kuulmine tegi mulle tõeliselt haiget, sest asi pole selles, et ma oleksin ta kellegi teise vastu välja vahetanud või et ma teda ikka ei armastaks. Paraku ei piisa ainult armastusest, et siin ilmas elada ja lapsi kasvatada.