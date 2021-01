Mõnikord on nii, et sooviks õhtusöögi kõrvale juua vaid klaasikese veini. Isegi kui teed seda koos kaaslasega, jääb veini pudelisse ikkagi alles. Kui kaua vein aga juba avatud pudelis säilib? On üldse mõtet pudel avada, kui tead, et seda kohe lõpuni juua ei plaani?