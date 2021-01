Pilt on illustratiivne.

Komplimendid võivad kellegi päeva hetkega paremaks muuta, isegi kui ta on on oma elus midagi rasket läbi elamas. Mõne julgustava ja rõõmsa sõna jõud on tegelikult hämmastav! Kui naised armastavad komplimente saada, unustavad nad sageli oma partnerile ilusaid asju öelda.