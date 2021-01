Tõeline kunst on panna inimesi tegema midagi, mida nad tegelikult teha ei tahaks. Kas teadsid, et mõne tähemärgi all sündinud inimesed on loomult supermanipuleerijad ja suudavad lihtsasti teised enda pilli järgi tantsima panna? Alt leiad need kurikavalad sodiaagimärgid, kes võivad sind kerge vaevaga mõjutada.