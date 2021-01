Ilmselt oled juba teadlik, et palju naha vananemise vastu võitlevad tooted sisaldavad retinooli. Kuid tegelikult teeb see imeaine lisaks kortsude silumise palju rohkem head. Kas tead, miks see aine naha paremaks muudab?

On uuritud, et retinooli kasulik mõju nahale vastab tõele. Selle efektiivsust on palju uuritud ja tulemused on head. Loe edasi, et rohkem teada saada!