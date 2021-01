6 TikToki toidutrikki, mis päästavad päeva

Eelmise õhtu pitsajääke soojendades lähevad need kergelt kuivaks ja ei maitse enam nii hästi. See häkk näitab, et pitsat pannil soojendades ja sellele natuke vett lisades saab palju parema tulemuse!

#tiktokpartner Easy way to reheat pizza #TheReplay #somethingidontknow

See tiktokker jagab nippi, mida õpetas talle ema. Iga kord sibulaid ostes hakib ta need kohe peeneks ning paneb külmutuskottides sügavkülma. Sama teeb ta küüslauguga. Kuna ta vihkab sibula hakkimist, meeldib talle see lähenemine – nii on ühekordse tegemisega kuu aega muretu, sest edaspidi saab kohe sügavkülmast paraja doosi hakitud sibulaid kätte.