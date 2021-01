EI SAA UND? ⟩ Eksperdid paljastavad: psühhopaatide viis ootamatut öist harjumust

Me kõik vist teame umbkaudu, kes on psühhopaat, kuid on tähtis kohe alguses selle häire definitsioon selgeks teha. Tegemist on isiksusehäirega, mis on dr Danielle Forshee sõnul krooniline, paindumatu ja tavaliselt saab alguse varases täiskasvanueas, jätkudes läbi elu. Terminid psühhopaat ja sotsiopaat käivad sageli käsikäes, kuid tegelikult on häirete õige nimetus antisotsiaalne isiksusehäire.