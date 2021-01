Pandeemia ajal tõusis alkoholi müük nõnda palju, et maailma terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas rahvast, et nad joomisega üle ei pingutaks, kuna alkohol võib süvendada COVID-19 komplikatsioone – lisaks sellele, et see nõrgestab immuunsüsteemi.

Pole veel palju uuringuid, mis näitaks, millised on alkoholi ja COVID-19 seosed, siiski on algsed andmed näidanud, et joomine võib suurendada raskete komplikatsioonide – näiteks kopsu- ja seedeelundkonna kahjustused – tekkimise tõenäosust. «Alkohol mõjutab ja nõrgestab immuunsüsteemi, kuid WHO sõnul on see eriti tõsi kõvade joojate puhul,» ütleb New Jerseys tegutsev dr Soma Mandal.