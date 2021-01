Kuningliku pere ekspert avaldab, mis saab Camillast, kui Charles kuningaks kroonitakse

Kuningliku perekonna spetsialistid on sosistanud, et on võimalik, et prints Charlesist kuningas ei saagi – kroon võib minna otse prints Williami pähe. Siiski on hetkel troonipärija veel 72-aastane prints Charles, kelle 73-aastane abikaasa Camilla on olnud pikka aega avalikkuse silmis ebasoodses seisus.

Seetõttu usuvad asjatundjad, et igal juhul ei hakka Camilla esiplaanile tükkima, seda eriti siis, kui Charles troonile tõuseb. Kuninglik biograaf Clive Irving rääkis Expressiga ja ütles, et Cornwalli hertsoginna jälgib kindlasti väga ettevaatlikult ja hoolsalt, kuidas ta oma avalikku mainet kujundab ning püüab mitte olla väga prominentne.

Põhjus on lihtne: Camilla oli varem Diana ja Charlesi suhtes kolmandaks rattaks. «Ma arvan, et ta hoiab väga hoolsalt tahaplaanile,» ütles Irving.

Irving avaldas hiljuti raamatu «The Last Queen: Elizabeth II 70aastane võitlus, et päästa Windsorid». Selles kirjutab ta, et Camilla õlule jääb alati raskus nimega «Diana hävitaja». Seetõttu ei saa temast kunagi tähelepanu keskpunkti, seda ka juhul, kui Charlesist saab kuningas.

«Camilla probleem on terves nende suhteajaloos ja faktis, et teda nähakse Diana hävitajana,» ütles Irving. «See on koorem, mida ta peab kandma.»