KODUMAISED SOOVITUSED ⟩ Kuus uusaastalubadust, mis on kasulikud nii sulle kui ka teistele

Õues liikumine on igas olukorras tervislik tegevus. See, kui kingid varjupaigakoerale jalutuskäiguga oma aega ja tähelepanu, on tõhus stressimaandaja nii neljajalgsele sõbrale kui ka tema saatjale. Varjupaikade MTÜ kodulehelt leiad mugavalt kontaktid külastuse kokkuleppimiseks. Kui sul on kodus ja aias rohkem ruumi, on alati võimalus pakkuda omanikuta loomale kas ajutist hoiukodu või lausa päriskodu.