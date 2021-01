Kui möödunud aastal tegid ingliskeeles maailmas edetabelites puhta töö klassikalised nimed nagu Marjorie, Dorothea ja James, siis nimed, millele ennustatakse 2021. aastaks edu, on õrnad ja maagilised, peaaegu ebamaised.

Nameberry avaldas oma esimese nimekirja nimedega, mille tõusu nad ennustavad ning nagu Hello Giggles märgib, kõlavad need kõik selliselt, et sobiksid Taylor Swifti albumile.