Nutikas isa jagab lihtsat nippi, mille abil triikraualt põletusjäljed kiirelt eemaldada

Me kõik teame, et triikraua alla võivad peale pikemat kasutamist koguneda koledad ning ebameeldivad põletusjäljed. Tavaliselt kipuvad inimesed seepeale vana kodumasina minema viskama ning uue ostma, kuigi tegelikult saab jälgedest lahti väga kerge vaeva ning koduste meetoditega.

Üht sellist jagas ka järgneva video autor. Noor neiu ütles, et tema isa lausa sundis teda seda linti võtma ning küsib nüüd, kas video on juba netis populaarseks saanud. Tundub, et mehe soov sai täide, sest triikraualt põletusjälgede eemaldamist õpetav video on praeguseks üle kolme miljoni vaatamise ning 87 tuhande meeldimise.