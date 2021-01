Pilt on illustratiivne.

Laste saamine on üks õndsamaid hetki paaride elus. Kui aga beebi on sündinud, muutub elu drastiliselt, kuna lapse kasvatamine nõuab palju pingutusi, mis võib suhet mõjutada. See kas muudab paari lähedasemaks või tõrjub üksteisest kaugemale.