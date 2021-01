Teine suur küsimus on muidugi see, kas kõik kogevad seda mõnu sarnaselt? Kui võtta arvesse seda, et kliitoris on kaks korda rohkem närve kui peenise peas, siis võib eeldada, et just vagiinaomanikud tunnevad orgasmi hetkel rohkem. Oma kogemusi üritavad sõnadesse panna viis naist.